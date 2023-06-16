Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время ПМЭФ-2023 почтил память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой молчания. Перед этим глава государства вспомнил о заслугах итальянского политика на международной арене.

Zuma/TASS Сильвио Берлускони

«Это был светлый человек, без всякого преувеличения, личность мирового масштаба. Я прошу прощения у аудитории, я бы попросил почтить его память минутой молчания», — обратился к присутствующим российский лидер.

Сильвио Берлускони умер утром 12 июня в возрасте 86 лет в больнице в Милане после того, как у него диагностировали лейкоз.

Путин назвал его смерть невосполнимой потерей и большим горем. Российский лидер выразил глубокие соболезнования и отметил, что с именем Берлускони связаны важнейшие события новейшей истории Италии. Путин также напомнил, что Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО и политиком европейского, мирового масштаба, каких сейчас на международной арене немного.

Простился с Берлускони и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В прошлом они неоднократно встречались, в том числе в период президентства Медведева. В 2021 году он поздравил Берлускони с юбилеем и отметил его вклад в развитие отношений России и Италии. Прощальный пост в своём Telegram-канале Медведев написал на итальянском языке.