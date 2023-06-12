Киев, 12 июня, 2023, 19:44 — ИА Регнум. На сайте украинского сайта «Миротворец» с личными сведениями тех, кого в Киеве считают врагами, 12 июня опубликовали статью о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Авторы сайта назвали его кончину «самоликвидацией».

European People’s Party Сильвио Берлускони

Причина такой оценки — отношение к Берлускони как к «соучастнику преступлений» против Украины и как к «нарушителю границы Украины» из-за его поездки в Крым.

Как сообщало ИА Регнум, Берлускони скончался утром 12 июня в миланской клинике San Raffaele. У политика была диагностирована хроническая лейкемия. Медики отмечали, что для его возраста диагноз не редкий и обычно лечится минимально инвазивными методами.

Президент России Владимир Путин назвал смерть бывшего премьер-министра Италии невосполнимой потерей и большим горем. Российский лидер выразил глубокие соболезнования и отметил, что с именем Берлускони связаны важнейшие события новейшей истории Италии.

Сильвио Берлускони родился в 1936 году в Милане. В 1961 году с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. Начал работать с недвижимостью, вскоре основал строительную компанию.

Политическую карьеру начал в 1994 году с основания движения «Вперёд, Италия!». В 1994 году он принёс присягу как премьер-министр Италии и стал первым в Европе премьер-министром — миллиардером. Итальянский кабмин Берлускони возглавлял трижды — в 1994–1996 годах, 2001–2006 и 2008–2011.