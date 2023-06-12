Москва, 12 июня, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев простился с умершим экс-премьер-министром Италии Сильвио Берлускони на итальянском языке. Пост об этом он опубликовал в своей соцсети в понедельник, 12 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!» — написал Медведев.

Замглавы Совбеза России в прошлом неоднократно встречался с итальянским политиком, в том числе в период своего президентства. В 2021 году Медведев поздравил Берлускони с юбилеем и отметил тёплые личные отношения и его вклад в развитие двусторонних отношений России и Италии.

О смерти итальянского политика ИА Регнум сообщало утром 12 июня. Берлускони скончался в миланской клинике San Raffaele. У политика была диагностирована хроническая лейкемия. Медики отмечали, что для его возраста диагноз не редкий и обычно лечится минимально инвазивными методами. Президент России Владимир Путин назвал смерть бывшего премьер-министра Италии невосполнимой потерей и большим горем. Российский лидер выразил глубокие соболезнования и отметил, что с именем Берлускони связаны важнейшие события новейшей истории Италии.