Милан, Италия, 8 апреля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Госпитализированный три дня назад экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. Об этом 8 апреля сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире канала Sky TG24.

Fabrizio Corradetti/Global Look Press Сильвио Берлускони

«Я говорил с членами семьи, врачами и Мартой Фашиной [спутница экс-премьера]. Берлускони говорит, что чувствует себя хорошо, он — лев», — сказал Таяни.

Он также выразил надежду, что Берлускони сможет присутствовать на большом мероприятии партии «Вперёд, Италия», которое пройдёт 5 и 6 мая в Милане.

Как сообщало ИА REGNUM, 86-летнего Берлускони госпитализировали 5 апреля. Политика доставили в миланскую клинику San Raffaele, где ему сделали компьютерную томографию.

Политик в конце марта пожаловался на боли, после чего врачи решили провести обследование. Бывшего премьер-министра Италии выписали из больницы в Милане 30 марта. 6 апреля итальянские СМИ сообщили, что у политика выявили серьёзное заболевание крови — лейкемию. Медики сообщили, что для возраста Берлускони диагностированный тип хронической лейкемии якобы не является редким. Такая форма заболевания обычно лечится минимально инвазивными методами, и это позволяет сохранить практически нормальное качество жизни.