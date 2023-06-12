Бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Политик вернулся в клинику в прошлую пятницу. До этого он провёл в госпитале 45 дней из-за пневмонии и лейкемии. По данным итальянских СМИ, миеломоноцитарный лейкоз и стал причиной смерти.

Берлускони госпитализировали 5 апреля. Итальянские СМИ сообщили на следующий день, что у политика выявили серьёзное заболевание крови — лейкемию.

Mimmo Carulli/Global Look Press Сильвио Берлускони. 1988

Медики отметили, что для возраста Берлускони диагностированный тип рака не редкий и обычно лечится минимально инвазивными методами, что позволяет сохранить практически нормальное качество жизни.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В 1954 году он поступил на юридический факультет Миланского университета. В 1961 году с отличием окончил университет. Карьеру начал в сфере недвижимости, в начале 1960-х годов основал строительную компанию, где добился серьёзных успехов.

В середине 1970-х основал медиакомпанию. К 1984 году Берлускони стал владельцем трёх общенациональных телеканалов — Canale 5, Italia 1, Rete 4, — которые позже вошли в холдинг Mediaset. Это были первые итальянские коммерческие каналы, которые транслировались в Европе.

Gussoni/Global Look Press Сильвио Берлускони. 1986

В 1986-м году Берлускони купил футбольный клуб «Милан», который переживал не лучшие времена. Под его руководством клуб 8 раз становился чемпионом Италии, 5 раз победителем Лиги чемпионов и трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка по футболу.

В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам. В апреле 2017 года стало известно, что пул инвесторов выкупил 99,93% акций «Милана» за 740 млн евро.

MAURIZIO MAULE/Global Look Press Сильвио Берлускони и его дочь Барбара посещают новую штаб-квартиру AC Milan в Милане. 2014

28 сентября 2018 года Берлускони стал владельцем итальянского футбольного клуба «Монца», выступавшего в третьем по силе дивизионе итальянского футбола.

Политическую карьеру Берлускони начал в 1994-м году. Тогда он основал движение «Вперёд, Италия!». Тогда политической силе удалось выиграть выборы в парламент и в коалиции правоцентристских партий, включавшую неофашистов (идеологических наследников Бенито Муссолини) и Лигу Севера, называвшую себя «постфашистами», получить большинство в парламенте — 366 из 630 мест. 11 мая 1994 года лидер коалиции принёс присягу в качестве премьер-министра Италии. Берлускони стал первым в Европе премьер-министром — миллиардером.

Stefano De Grandis/Global Look Press Сильвио Берлускони в PALAZZO REALE во время избирательной компании FORZA ITALIA. Милан. 2006

Итальянский кабмин Берлускони возглавлял трижды — в 1994–1996 годах, 2001–2006 и 2008–2011. Также в разные годы политик был членом Европарламента, а с 2022 года — сенатором в верхней палате итальянского парламента.

Piero Tenagli/Global Look Press Съезд партии «Вперёд, Италия!»

Важную роль во внешней политике Берлускони играли отношения с Россией. Особое место имела дружба итальянского премьера и российского лидера, начавшаяся с саммита G8 в Генуе в 2001 году.

По мнению ближайшего помощника Берлускони Валентино Валентини, который сопровождал шефа почти на каждой его встрече с президентом России, Путину понравилось, что Берлускони первым делом стремится установить личный контакт с партнёром по переговорам и лишь затем переходит к деловому обсуждению.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони

В ноябре 2011 года, накануне известия об отставке Берлускони, Владимир Путин назвал итальянского премьера «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником».

Неоднократно Берлускони подвергался критике за позицию в отношении России. Политик назвал законным воссоединение Крыма с Россией и неоднократно посещал полуостров.

Президент России Владимир Путин назвал смерть экс-премьера Италии невосполнимой потерей и напомнил о дружбе с политиком.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в Крыму. 2015

«В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора», — написал российский лидер в телеграмме итальянскому коллеге Серджо Маттарелле.

Путин назвал Берлускони настоящим другом. Он отметил, что всегда восхищался мудростью политика, его дальновидностью, способностью в самых непростых ситуациях принимать взвешенные решения.