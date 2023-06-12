Умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
Политик вернулся в клинику в прошлую пятницу. До этого он провёл в госпитале 45 дней из-за пневмонии и лейкемии. По данным итальянских СМИ, миеломоноцитарный лейкоз и стал причиной смерти.
Берлускони госпитализировали 5 апреля. Итальянские СМИ сообщили на следующий день, что у политика выявили серьёзное заболевание крови — лейкемию.
Медики отметили, что для возраста Берлускони диагностированный тип рака не редкий и обычно лечится минимально инвазивными методами, что позволяет сохранить практически нормальное качество жизни.
Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В 1954 году он поступил на юридический факультет Миланского университета. В 1961 году с отличием окончил университет. Карьеру начал в сфере недвижимости, в начале 1960-х годов основал строительную компанию, где добился серьёзных успехов.
В середине 1970-х основал медиакомпанию. К 1984 году Берлускони стал владельцем трёх общенациональных телеканалов — Canale 5, Italia 1, Rete 4, — которые позже вошли в холдинг Mediaset. Это были первые итальянские коммерческие каналы, которые транслировались в Европе.
В 1986-м году Берлускони купил футбольный клуб «Милан», который переживал не лучшие времена. Под его руководством клуб 8 раз становился чемпионом Италии, 5 раз победителем Лиги чемпионов и трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка по футболу.
В 2016 году Берлускони продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам. В апреле 2017 года стало известно, что пул инвесторов выкупил 99,93% акций «Милана» за 740 млн евро.
28 сентября 2018 года Берлускони стал владельцем итальянского футбольного клуба «Монца», выступавшего в третьем по силе дивизионе итальянского футбола.
Политическую карьеру Берлускони начал в 1994-м году. Тогда он основал движение «Вперёд, Италия!». Тогда политической силе удалось выиграть выборы в парламент и в коалиции правоцентристских партий, включавшую неофашистов (идеологических наследников Бенито Муссолини) и Лигу Севера, называвшую себя «постфашистами», получить большинство в парламенте — 366 из 630 мест. 11 мая 1994 года лидер коалиции принёс присягу в качестве премьер-министра Италии. Берлускони стал первым в Европе премьер-министром — миллиардером.
Итальянский кабмин Берлускони возглавлял трижды — в 1994–1996 годах, 2001–2006 и 2008–2011. Также в разные годы политик был членом Европарламента, а с 2022 года — сенатором в верхней палате итальянского парламента.
Важную роль во внешней политике Берлускони играли отношения с Россией. Особое место имела дружба итальянского премьера и российского лидера, начавшаяся с саммита G8 в Генуе в 2001 году.
По мнению ближайшего помощника Берлускони Валентино Валентини, который сопровождал шефа почти на каждой его встрече с президентом России, Путину понравилось, что Берлускони первым делом стремится установить личный контакт с партнёром по переговорам и лишь затем переходит к деловому обсуждению.
В ноябре 2011 года, накануне известия об отставке Берлускони, Владимир Путин назвал итальянского премьера «одним из последних могикан европейской политики», а в 2015 году — своим «другом и союзником».
Неоднократно Берлускони подвергался критике за позицию в отношении России. Политик назвал законным воссоединение Крыма с Россией и неоднократно посещал полуостров.
Президент России Владимир Путин назвал смерть экс-премьера Италии невосполнимой потерей и напомнил о дружбе с политиком.
«В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора», — написал российский лидер в телеграмме итальянскому коллеге Серджо Маттарелле.
Путин назвал Берлускони настоящим другом. Он отметил, что всегда восхищался мудростью политика, его дальновидностью, способностью в самых непростых ситуациях принимать взвешенные решения.