Рим, 12 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом 12 июня сообщила газета Corriere della sera.

Fabrizio Corradetti/Global Look Press Сильвио Берлускони

«Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывшему премьеру, лидеру Forza Italia и основателю Mediaset исполнилось 86 лет», — говорится в публикации издания.

Политик вернулся в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу. До этого он провёл в госпитале 45 дней из-за пневмонии и лейкемии.

Берлускони госпитализировали 5 апреля. Итальянские СМИ сообщили на следующий день, что у политика выявили серьёзное заболевание крови — лейкемию. Медики отметили, что для возраста Берлускони диагностированный тип не редкий, и обычно лечится минимально инвазивными методами, что это позволяет сохранить практически нормальное качество жизни.

Сильвио Бердускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В 1954 году он поступил на юридический факультет Миланского университета. В 1961 году с отличием окончил университет. Карьеру начал в сфере недвижимости, в начале 1960-х годов основал строительную компанию, где добился серьёзных успехов.

В середине 1970-х основал медиакомпанию. К 1984 году Берлускони стал владельцем трёх общенациональных телевизионных каналов — Canale 5, Italia 1, Rete 4, которые позже вошли в холдинг Mediaset. Это были первые итальянские коммерческие телеканалы, которые транслировались в Европе.

Политическую карьеру Берлускони начал в 1994-м году. Тогда он основал движение «Вперёд, Италия!». Тогда политической силе удалось выиграть выборы в парламент и в коалиции правоцентристских партий, включавшую неофашистов (идеологических наследников Бенито Муссолини) и Лигу Севера, называвшую себя «постфашистами»), получить большинство в парламенте — 366 из 630 мест. 11 мая 1994 года лидер коалиции принёс присягу в качестве премьер-министра Италии. Берлускони стал первым в Европе премьер-министром — миллиардером.

Итальянский кабмин Берлускони возглавлял трижды — в 1994–1996 годах, 2001 — 2006 и 2008 — 2011. Также в разные годы политик был членом Европарламента, а с 2022 года — сенатором в верхней палате итальянского парламента.