Рим, 10 декабря, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Унаследовавшие имущество бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони дети решили продать трёхсотлетний особняк, сообщило 9 декабря агентство АNSА.

European People’s Party Сильвио Берлускони

По данным издания, на продажу хотят выставят особняк XVIII века с садом, где экс-премьер проводил официальные встречи. В 2010 году здесь Сильвио Берлускони принимал на тот момент премьер-министра России Владимира Путина.

Вилла Джернетто расположена в Лезмо, под Брянцей. Наследство бывшего итальянского премьера оценивается около €5 млрд. Кроме бизнеса, Берлускони владел несколькими домами, виллами и дворцами. Также ему принадлежала обширная коллекция художественных произведений. По оценкам экспертов, большой ценности она не имеет.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Guardian в октябре опубликовала статью, в которой говорилось о планах детей Сильвио Берлускони избавиться почти от всех 25 тыс. картин из его коллекции. Пятеро наследников даже хотят их уничтожить, отметили авторы, при этом бывший премьер потратил на покупку картин порядка €20 млн.

Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет 12 июня 2023 года. В двух официальных браках у него родилось пятеро детей. В своём письме на случай смерти, составленном в январе 2022 года, он завещал своему брату Паоло €100 млн, последней возлюбленной Марте Фашине — €100 млн, близкому другу, бывшему сенатору Марчелло Дель Утри — €30 млн.

Президент России Владимир Путин 16 июня во время ПМЭФ-2023 почтил память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой молчания. Перед этим он вспомнил о заслугах итальянского политика на международной арене. Путин назвал его смерть невосполнимой потерей и большим горем.