Рим, 13 июня, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Наследство скончавшегося в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценили почти в пять миллиардов евро, которые перейдут его пяти детям и 16 внукам. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

paz.ca Сильвио Берлускони

Журналисты издания подсчитали, что основная доля средств приходится на семейный холдинг Берлускони Finivest, который оценили почти в 4,9 миллиарда евро. В холдинг входит около 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadoriа, а также банк Mediolanum.

Отмечается, что каждому из детей Сильвио Берлускони принадлежит по 7,65 процента семейного холдинга.

Согласно обновлённому рейтингу Forbes, Сильвио Берлускони занимал третье место в списке богатейших людей Италии. Кроме бизнеса, экс-премьеру принадлежали несколько вилл и другая дорогостоящая недвижимость.

Как передавало ИА Регнум, Сильвио Берлускони скончался в понедельник, 12 июня, на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане, где ранее итальянский политик проходил лечение из-за пневмонии и лейкемии.