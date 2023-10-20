Рим, 20 октября, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Пятеро наследников экс-премьер Италии Сильвио Берлускони хотят избавиться почти от всех 25 тыс. картин из его коллекции, в том числе задумались над тем, чтобы их уничтожить, сообщила британская газета The Guardian.

Ravagli/UMA Press/Global Look Press Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

«Коллекция является бременем и не в последнюю очередь потому, что содержание огромного склада, где хранятся произведения, обходится в €800 тыс. в год», — говорится в сообщении.

Замминистра культуры Италии, известный искусствовед Витторио Сгарби и близкий друг Берлускони сообщил, что считает «мазнёй» большинство картин, оставшихся от бывшего премьера. При этом на них потратили €20 млн. На полотнах изображены обнажённые женщины и религиозные деятели. Сообщается, что наследники определили несколько картин, которые представляют культурную ценность, а остальные постараются продать. Если полотна не купят, их, скорее всего, уничтожат.

Как сообщало ИА Регнум, Берлускони скончался 12 июня 2023 года. Он умер в возрасте 86 лет. За несколько дней перед смертью политика госпитализировали, он страдал из-за миеломоноцитарного лейкоза. Берлускони среди прочего завещал своей последней возлюбленной Марте Фашине €100 млн. Столько же он оставил своему брату Паоло и €30 млн — близкому другу, экс-сенатору Марчелло Дель Утри. Берлускони в письме обратился к детям с просьбой учесть его пожелание.