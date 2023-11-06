Рим, 6 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили выселить из его домов и квартир участниц скандальных вечеринок «Бунга-бунга». Об этом сообщает 6 ноября The Times.

Global Look Press/EUC/Keystone Press Agency Модель Барбара Герра и Сильвио Берлускони

Речь идёт о примерно 20 женщинах — участницах эротических вечеринок, которые Берлускони устраивал на своей вилле. Из-за скандала вокруг вечеринок женщины оказались втянуты в судебные процессы. Многие из них каждый месяц получали по €2,5 тыс. в качестве компенсации ущерба для их репутации. В начале ноября агентство Reuters сообщило, что семья экс-премьера прекратила эти выплаты.

Скандал вокруг вечеринок «Бунга-бунга» разгорелся ещё в 2011 году. По информации следствия, на виллу приглашали проституток, в том числе несовершеннолетних, и Берлускони платил им за молчание. В 2013 году политик был приговорён к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней танцовщицей Руби, однако через год его оправдали.

Одна из участниц вечеринок модель Барбара Герра намерена через суд защитить себя от выселения. Её адвокаты располагают аудиозаписью с обещанием Берлускони зарегистрировать виллу в коммуне Бернареджо на имя модели после завершения процесса по «делу Руби».

Как сообщало ИА Регнум, Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет спустя три дня после очередной госпитализации. В Италии его наследство оценили примерно в €5 млрд. После того как у политика выявили лейкемию, он завещал своему брату Паоло €100 млн, своей последней возлюбленной Марте Фашине — €100 млн, своему близкому другу, бывшему сенатору Марчелло Дель Утри — €30 млн.