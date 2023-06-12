Рим, 12 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед смертью страдал из-за миеломоноцитарного лейкоза, сообщила 12 июня газета La Repubblica.

Zuma\TASS Сильвио Берлускони

«Показатели Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы, связанные с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, от которого он страдал в течение некоторого времени, не продемонстрировали никаких признаков улучшения. Затем ситуация ухудшилась», — говорится в тексте материала.

Трижды занимавший пост премьер-министра Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Политика госпитализировали в прошлую пятницу, 9 июня. До этого он провёл в госпитале 45 дней из-за пневмонии и лейкемии.

В апреле итальянские СМИ сообщили, что у политика выявили серьёзное заболевание крови — лейкемию. Медики отметили, что для возраста Берлускони диагностированный тип не редкий, и обычно лечится минимально инвазивными методами.

Карьеру Берлускони начал в сфере недвижимости, в начале 1960-х годов основал строительную компанию, где добился серьёзных успехов. Позже, к 1984 году, Берлускони стал владельцем трёх общенациональных телевизионных каналов — Canale 5, Italia 1, Rete 4.

Политическую карьеру он начал в 1994 году. Тогда же Берлускони основал движение «Вперёд, Италия!». Политик трижды занимал пост премьер-министра Италии: в 1994–1996, 2001–2006 и 2008–2011 годах.