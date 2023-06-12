Рим, 12 июня, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего утром 12 июня, оценили в €4 млрд, сообщила Corriere della Sera.

European People's Party Сильвио Берлускони

Итальянская газета подсчитала, что среди основных активов Берлускони — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его пятеро детей. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд.

Кроме того, Берлускони владел десятками вилл по всей стране и объектами недвижимости. В материале газеты сообщается, что на бывшего премьер-министра зарегистрированы Audi A7, а также три судна: яхта Magnum 70, «Сан-Маурицио» и парусник 1965 года «Principessa Vai Via».

Бывший премьер-министр владел футбольным клубом «Монца». До 2017 года ему принадлежал и футбольный клуб «Милан», однако 99,9% акций «Милана» Берлускони продал китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки тогда оценивалась в €740 млн.

При этом Forbes в 2023 году оценивал состояние Берлускони в $7 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Перед смертью Берлускони страдал из-за миеломоноцитарного лейкоза. Политика госпитализировали 9 июня. До этого он провёл в госпитале 45 дней из-за пневмонии и лейкемии.

Президент России направил телеграмму с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле. Путин отметил, что кончина политика стала невосполнимой потерей и большим горем. Президент добавил, что всегда восхищался мудростью политика, его дальновидностью, способностью в самых непростых ситуациях принимать взвешенные решения. Позже Путин заявил, что по инициативе экс-премьера Италии были созданы механизмы взаимодействия России и НАТО. Глава государства также отметил, что Берлускони был политиком мирового масштаба.