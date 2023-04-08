Рим, 8 апреля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Лечащий врач экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, говоря о состоянии госпитализированного 86-летнего политика, назвал ситуацию сложной, сообщает агентство ANSA.

paz.ca Сильвио Берлускони

Руководитель миланской больницы «Сан-Раффаэле» Альберто Дзангрилло выразил спокойствие, прежде всего потому, что делается все возможное. По его словам, Берлускони хорошо реагирует на терапию.

В материале также сообщается, что сам экс-премьер уже хочет вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали 5 апреля. Итальянские СМИ сообщили на следующий день, что у политика выявили серьёзное заболевание крови — лейкемию. Медики отметили, что для возраста Берлускони диагностированный тип не редкий, и обычно лечится минимально инвазивными методами, что это позволяет сохранить практически нормальное качество жизни.

Глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал, что экс-премьер чувствует себя хорошо и выразил надежду, что Берлускони сможет присутствовать на большом мероприятии партии «Вперёд, Италия», которое пройдёт 5 и 6 мая в Милане.