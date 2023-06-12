Москва, 12 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони — это невосполнимая потеря и большое горе, заявил 12 июня президент России Владимир Путин в телеграмме итальянскому коллеге Серджо Маттарелле.

Zuma\TASS Сильвио Берлускони

Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика и отметил, что с именем Берлускони связаны важнейшие события новейшей истории Италии.

Путин назвал Берлускони настоящим другом. Он отметил, что всегда восхищался мудростью политика, его дальновидностью, способностью в самых непростых ситуациях принимать взвешенные решения.

«В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни — невосполнимая потеря и большое горе», — отметил Путин.

Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Берлускони и пожелал им душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты.

Бывший итальянский премьер-министр, основатель и лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет в больнице в Милане. 6 апреля его госпитализировали в реанимацию больницы Сан-Рафаэле для прохождения курса химиотерапии в рамках лечения лейкемии.