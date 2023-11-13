Материалы с тегом «Саломе Зурабишвили»
Премьер Грузии извинился за слова Зурабишвили о Си Цзиньпине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявления президента страны Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине категорически недопустимыми и возмутительными. Об этом он заявил на встрече в Тбилиси с послом Китая Чжоу Цзянем, сообщили в правительстве Грузии. Ранее в интервью...
новость часа
13 ноября 2023
В Грузии оценили неучастие Зурабишвили в управлении страной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не ушла в отставку, но фактически перестала быть президентом всей страны, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 18 октября на заседании парламента по вопросу импичмента президенту. Он отметил, что после массовой поддержки...
18 октября 2023
В Грузии провалилась попытка импичмента президента
Попытка объявить импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили провалилась, за отставку в парламенте вместо необходимых 100 голосов набралось только 84. Трансляцию заседания, состоявшегося 18 октября, вела пресс-служба законодательного органа. «В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение...
18 октября 2023
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту
Грузинский парламент не смог 18 октября объявить импичмент президенту республики Саломе Зурабишвили. Сторонникам отставки президента Грузии не хватило голосов. «В поддержку [импичмента] 86 голосов, против — один голос. Решение не принято», — заявил на заседании парламента спикер Шалва Папуашвили...
18 октября 2023
Грузинский эксперт оценил вероятность импичмента Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила основной закон государства, и теперь это признал Конституционный суд. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил Иосиф Гвритишвили, политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России. Ранее Конституционный...
16 октября 2023
Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента Зурабишвили
В Грузии Конституционный суд удовлетворил 16 октября запрос об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил председатель Конституционного суда Мераб Турава. «Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года во время зарубежных рабочих визитов осуществила...
16 октября 2023
Президент Грузии отреагировала на новости о своей отставке
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует уходить в отставку и будет по-прежнему совершать поездки в ЕС, несмотря на угрозу импичмента из-за её несогласованных визитов в европейские страны. Об этом она заявила в своём видеообращении. Так она оценила сообщения о своей отставке. Ранее правящая...
8 сентября 2023
В ЕС расстроились, что Грузия не запретила авиасообщение с Россией
Евросоюз сожалеет, что правительство Грузии отказалось запретить прямое авиасообщение с Россией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью, опубликованным 7 сентября грузинским агентством civil. ge перед визитом дипломата в Тбилиси. «Мы очень сожалеем о решении...
7 сентября 2023
Премьер Грузии поддержал решение начать процедуру импичмента Зурабишвили
Решение партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили — оправданно, заявил 4 сентября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. «Решение об импичменте было абсолютно оправданным», — заявил Гарибашвили...
4 сентября 2023
Политолог Гаспарян: Зурабишвили специально усугубила политический кризис
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается всячески помешать спасению местного малого бизнеса, который заточен на российскую туристическую сферу, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом он заявил 1 сентября корреспонденту ИА Регнум. Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта —...
1 сентября 2023
Саломе Зурабишвили попытаются отправить в отставку без майдана
Серьёзный политический конфликт разгорается в Тбилиси между правящей партией «Грузинская мечта» и президентом Саломе Зурабишвили, которая в своё время заняла этот пост при поддержке «Мечты». Начата процедура объявления импичмента, сообщил 1 сентября руководитель правящей партии Ираклий Кобахидзе. В...
1 сентября 2023
Оценена вероятность импичмента Зурабишвили
Грузинская оппозиция не поддержит импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а без этого отправить главу государства в отставку не получится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил Иосиф Гвритишвили, политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин...
1 сентября 2023
Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи
Прибытие российского лайнера в порт Батуми было провокацией Москвы. Такое мнение высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом глава государства похвалила протестующих. «Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации — захода российского круизного...
28 июля 2023
Президент Грузии захотела усилить контроль за российскими инвесторами
Властям Грузии следует усилить контроль над российскими инвесторами, приезжающими в страну как из России, так и из других стран, например, Кипра или Израиля. Об этом 1 июля на встрече с журналистами заявила президент страны Саломе Зурабишвили. «В условиях сегодняшних санкций обязательно должно быть...
1 июля 2023
Президента Грузии обвинили в бездействии в отношении соседних стран
Из-за нежелания установить отношения с соседними странами президент Грузии Саломе Зурабишвили вскоре может стать персоной нон грата в собственной стране, заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. «Я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в...
28 мая 2023
Georgian Airways в ответ на бойкот объявила Зурабишвили персоной нон грата
Грузинский национальный перевозчик авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии Саломе Зурабишвили на борт своих самолётов после объявления ею бойкота компании и отказа пользоваться её услугами. Об этом говорится в заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили. Отмечается, что...
21 мая 2023
Президент Грузии Зурабишвили отказалась от услуг Georgian Airways
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways из-за её решения о полётах в Россию. «Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было...
20 мая 2023
Президент Грузии назвала «нежелательным» авиарейс из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает «нежелательным» прибывший в Тбилиси первый после четырёхлетнего перерыва самолёт из России. Об этом она 19 мая заявила на своей странице в Twitter. «Несмотря на противодействие грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси», —...
19 мая 2023
В туриндустрии перечислили трудности для возобновления полётов в Грузию
Сообщения о планах возобновить авиаперелёты в Грузию на следующей неделе вызывают сомнения, потому что ещё не все решения согласованы между двумя странами, считает президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов. Он напомнил, что президент Грузии...
11 мая 2023
Политолог объяснил, почему РФ отменила визовый режим для граждан Грузии
Решение властей РФ отменить визовый режим с Грузией, а также снять запреты на полёты российских авиакомпаний в эту республику объясняется сразу несколькими причинами, но самая главная из них — Тбилиси не стал открывать второй фронт против России, несмотря на давление Киева и посольства США. Об этом...
10 мая 2023