Тбилиси, 29 декабря, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к митингующим. Об этом 29 декабря заявило издание Ambebi. ge.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

«Я еду в [главный собор Грузинской православной церкви] Светицховели, где мы заказали часовню, любой желающий может присоединиться к нам», — заявила она.

В воскресенье Михаил Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря новым президентом Грузии был избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Кавелашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны. По его словам, политик последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам Грузии.

Сама бывший лидер государства 29 декабря пообещала покинуть президентскую резиденцию в Тбилиси после церемонии инаугурации. В ходе очередного митинга Зурабишвили заявила своим сторонникам, что продолжит оставаться президентом республики.