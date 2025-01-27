Вашингтон, 27 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу Белого дома Дональда Трампа оказать давление на Россию. Об этом написало 26 января американское интернет-издание The Hill.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

По информации журналистов, грузинский политик задействовала личные связи, чтобы получить доступ к президенту США. Она предпринимала подобные попытки ещё в период нахождения на посту экс-главы Белого дома Джо Байдена, доступ к которому «был заблокирован» из-за работы его администрации, жестко следовавшей протоколу.

В публикации также сказано, что Зурабишвили пытается обвинить Россию в том, что Москва якобы использует Грузию «как игровую площадку». Кроме того, экс-президент заявила, что у нее была возможность донести до Трампа, что её страна является стратегически важной территорией для США.

По мнению политика, Вашингтон должен осознать значение Грузии. В противном случае, как считает Зурабишвили, Тбилиси будет налаживать отношения с Москвой и Пекином.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря Зурабишвили покинула президентский дворец, поскольку срок её президентских полномочий истёк. Новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, принявший присягу 14 декабря.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового президента. Глава правительства добавил, что политик последние три года занималась откровенными попытками навредить национальным интересам Грузии.

20 января мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страны Запада ранее начали вводить санкции в отношении грузинских властей после отказа республики открыть «второй фронт» против России.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что руководство Грузии проводит политику в интересах собственной страны и не хочет быть пешкой Запада. Он уточнил, что США и ЕС предпринимают попытки спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией.