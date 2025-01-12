Тбилиси, 12 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Для экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили война с Россией является навязчивой идеей и почти что семейной традицией, так как её дядя в своё время, как следует из архивных документов, сотрудничал с фашистами против СССР. Об этом 12 января рассказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

EPA/Radek Pietruszka/ТАСС Саломе Зурабишвили

«Воевать с Россией — это у Зурабишвили идея фикс, семейная наследственность. Вспомните, её дядя Михаил Кедиа, согласно архивным документам, сотрудничал с фашистами против СССР», — привела его слова газета «Взгляд».

По словам политолога, идея Зурабишвили о войне между Россией и Грузией так и останется в зачаточном состоянии.

Мамрадзе пояснил, что бывший президент Грузии продолжает быть актуальной только среди определённых политических кругов, в основном в прибалтийских республиках и Польше, а также в Европарламенте и среди занимающихся лоббизмом членов конгресса США.

Эксперт добавил, что Зурабшвили используют силы, которые действительно хотели, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России, и реально считали, что в республике к власти вернутся покорные им силы, а прагматических политиков удастся опрокинуть.

«Однако будет идти время, и ставка на неё лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», — заключил Мамрадзе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января итальянское издание AntiDiplomatico написало, что Зурабишвили в качестве стипендиата американского Института Маккейна будет продвигать идею войны Грузии с Россией на различных конференциях. Отмечалось, что Евросоюз и НАТО даже не делают попыток скрыть свою причастность к деятельности экс-президента республики против законных грузинских властей.

Зурабишвили заявила, что США помогут вырвать Грузию «из когтей России». Ранее она также попросила не называть её бывшим президентом республики, так как она продолжает считать себя таковым.

Экс-президент Грузии 8 января стала стипендиаткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Уточнялось, что она намерена использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения республики к новым выборам и якобы демократическому пути развития.