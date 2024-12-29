Париж, 29 декабря, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, что стало провалом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в республике. Об этом 29 декабря заявил лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

«Посмотрите на американский флаг, которым размахивают её немногочисленные сторонники… Это провал ЦРУ. Агент ЕС и НАТО не смогла остаться во дворце», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо подчеркнул, что Зурабишвили покинула дворец после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, несмотря на то, что делала громкие заявления о непризнании выборов.

Как передавало ИА Регнум, Кавелашвили официально вступил в должность 29 декабря, принеся присягу президента. Зурабишвили после этого ушла из резиденции главы государства. Перед этим она заявила, что продолжит называть себя президентом, а инаугурацию считает пародией.

Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы главы государства в Грузии проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы, прошедшие в октябре. Зурабишвили встала на сторону оппозиции.

Политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что Зурабишвили решила сама уйти из резиденции, так как в противном случае её бы выставили оттуда с позором. По его мнению, бывший президент ещё попытается что-то предпринять, но у неё нет реальных полномочий, поэтому население Грузии вряд ли последует за ней.