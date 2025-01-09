Тбилиси, 9 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила новый офис и заявила, что в нём продолжит выполнять «функции президента».

AP/TASS

«Я хочу сегодня принять вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента. — Прим. ред.). Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента», — заявила она.

Как передавало ИА Регнум, 8 января Зурабишвили стала стипендианткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. В институте заявили, что экс-президент республики будет использовать дипломатический и политический опыт «для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития».

29 декабря Зурабишвили покинула президентский дворец после истечения срока своих полномочий. Новым главой государства стал Михаил Кавелашвили, который принял присягу и официально вступил в должность президента.

Ранее Зурабишвили присоединилась к протестам прозападной оппозиции, заявив, что не признаёт результаты парламентских выборов.

В первые дни протесты сопровождались беспорядками, манифестанты бросали в правоохранителей тяжёлые предметы, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Однако после серии обысков и задержаний, проведённых сотрудниками полиции у протестующих, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 5 декабря заявил, что в республике удалось пресечь попытку «майдана».