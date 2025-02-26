Тбилиси, 26 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. С первого дня спецоперации на Украине экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили требовала от правительства республики пойти на эскалацию с Россией. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд».

Стрингер/РИА Новости Саломе Зурабишвили

Папуашвили рассказал, что вскоре после начала российской спецоперации он вместе с нынешним премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе провёл встречу с Зурабишвили, в ходе которой она призывала с эскалации с Россией, а также намеревалась отправить добровольцев на Украину, тем самым открыв второй фронт против России.

По словам председателя грузинского парламента, Зурабишвили также называла главу киевского режима Владимира Зеленского «героем».

Как передавало ИА Регнум, ранее Кобахидзе назвал историческим решением отказ Грузии вводить антироссийские санкции в 2022 году. По его словам, решение, принятое в тот момент, было верным и спасло грузинскую экономику от разрушения.

20 февраля генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что представители Запада давили на правительство Грузии, принуждая открыть «второй фронт» против России. Он также сообщил, что Запад требовал от грузинских властей ввести санкции против России и организовать чартерные рейсы, чтобы оправлять наемников на Украину. Но правительство отказалось выполнить эти требования.