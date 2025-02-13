Тбилиси, 13 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Европарламент признал Саломе Зурабишвили «легитимным» президентом Грузии, а также принял резолюцию с призывом бойкотировать действующую власть республики, сообщает 13 февраля пресс-служба ЕП.

Global Look Press

«Депутаты Европарламента призывают международное сообщество присоединиться к бойкоту самопровозглашенных властей Грузии, которые они обвиняют в подрыве демократии в стране и подавлении инакомыслия», — сказано в заявлении Европарламента.

Парламент отказался признавать органы власти правящей партии «Грузинская мечта». Кроме того, ЕП не считает Кавелашвили легитимным главой государства. Действующим президентом Грузии депутаты продолжают признавать Зурабишвили.

В ответ на резолюцию политсовет партии «Грузинская мечта» заявил, что на фоне принимаемых ЕП решений всерьёз воспринимать парламент сегодня невозможно.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, так как срок её президентских полномочий истёк. Новым главой государства стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили, который принял присягу 14 декабря и официально вступил в должность президента. Для избрания Кавелашвили было необходимо набрать 200 голосов. Он получил 224 голоса из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали.

Грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент. С 4 ноября лидеры оппозиции начали в Тбилиси протестные акции, которые вновь активизировались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз.