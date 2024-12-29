Москва, 29 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Если бы бывший президент Грузии Саломе Зарубишвили отказалась покидать президентский дворец, то она была бы выставлена с позором. Об этом в воскресенье, 29 декабря, в беседе с ИА Регнум заявил политолог Юрий Светов.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

«Для Зарубишвили погасли свечи, окончен бал. Если бы она добилась отмены парламентских выборов и назначения новых выборов, у неё бы был шанс на какую-нибудь почётную должность ей», — указал политолог.

Он предположил, что Зарубишвили ещё будет попытается как-то исправить данную ситуацию, но в то же время законности в её действиях нет. По словам Светова, население Грузии вряд ли станет реагировать на призывы человека, у которого нет реальности власти. Он допустил, что максимум к Зурабишвили могут приехать какие-нибудь зарубежные эмиссары из того же Евросоюза и выразить поддержку.

«Когда пять лет назад Зарубишвили избирали на пост президента, все надеялись, что она примирит страну, правящую силу и оппозицию. Но просчёт оказался в том, что для Зурабишвили в первую очередь важно выполнение команд извне, потому что она так и осталась гражданкой Франции, и она, конечно, член Евросоюза, из той элиты, для которой приказ Брюсселя важнее всего в их жизни. За это она боролась и из-за этого она пришла к такому печальному итогу. Она пыталась сейчас взять на себя роль некоего символа нации, объединить оппозицию, требовала нынешней власти отступить», — подчеркнул Светов.

Как передавало ИА Регнум 29 декабря Зурабишвили покинула президентский дворец и вышла к митингующим. Накануне, 28 декабря, она при этом заявила, что не намерена покидать резиденцию, и решила провести в ней ночь перед инаугурацией своего преемника Михаила Кавелашвили. Тогда же Зурабишвили присоединилась к живой цепи, которую выстроили в Тбилиси в ходе протестной акции сторонники прозападных оппозиционных партий.

29 декабря Кавелашвили принял присягу и официально вступил в должность президента Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны. По его словам, политик последние три года предпринимала откровенные попытки навредить национальным интересам Грузии.