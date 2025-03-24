Тбилиси, 24 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Страны Прибалтики демонстрируют враждебное отношение к народу и правительству Грузии. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

РИА Новости Шалва Папуашвили

«К сожалению, эти три бывшие республики СССР (Прим. ред. — Литва, Латвия и Эстония), ныне члены Евросоюза, проявляют по отношению к народу Грузии и правительству страны враждебное отношение», — отметил он в беседе с газетой «Взгляд».

Таким образом Папуашвили прокомментировал частые визиты в Прибалтику грузинской оппозиции, а также регистрацию в этих странах грузинских НПО. Парламентарий также напомнил, что 24 марта начался визит в Прибалтику экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. По словам депутата, там её «проинструктируют, как навредить Грузии».

«Никакой иной «пользы» от этих стран, кроме вредительства, для Грузии нет», — добавил Папуашвили.

Как передавало ИА Регнум, отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после принятия грузинским парламентом в мае 2024 года закона об иностранных агентах. В частности, Брюссель заморозил 30 млн евро, которые планировал выделить минобороны Грузии, а Пентагон перенёс запланированные грузино-американские военные учения. Занимавший пост главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил, что Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если она не будет следовать установкам Запада.

В ноябре 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство решило приостановить обсуждение вопроса о вступлении страны в ЕС. Также было решено отказаться от европейских грантов. 6 февраля 2025 года Кобахидзе сообщил, что власти республики решили скопировать действующий в США закон об иноагентах FARA, ужесточив текущие правила. Премьер напомнил, что в Грузии действует мягкая версия данного закона, однако ряд работающих в стране НПО не выполняет даже этих условий.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что западные страны давили на правительство Грузии и заставляли открыть «второй фронт» против Москвы. Отмечается, что от грузинских властей требовали не только введения ограничительных антироссийских мер, но и организации чартерных рейсов для отправки наемников на Украину. Тем не менее правительство отказалось следовать этим требованиям.