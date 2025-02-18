Тбилиси, 18 февраля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси, сообщает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Global Look Press

Телеканал отмечает, что это сделали сторонники правящей партии «Грузинская мечта», а забрасывание политика яйцами не предотвратили ни служба охраны аэропорта, ни полиция.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 17 февраля, бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности также забросали яйцами в аэропорту Тбилиси. Так в воздушной гавани его встретила группа, состоящая из молодёжи. Минимум два яйца угодили в цель, испачкав пальто грузинского политика.

Ранее в январе в Батуми неизвестные избили Гахарию, после чего он был госпитализирован с переломом носа и сотрясением мозга. В МВД республики начали расследование по поводу данного инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец, так как срок её президентских полномочий истёк. Новым главой государства стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили, который принял присягу 14 декабря и официально вступил в должность президента. Для избрания Кавелашвили было необходимо набрать 200 голосов. Он получил 224 голоса из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали.

Грузинская оппозиция не признала итогов состоявшихся 26 октября 2024 года выборов в парламент. С 4 ноября лидеры оппозиции начали в Тбилиси протестные акции, которые вновь активизировались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по вступлению в Евросоюз.