Тбилиси, 10 января, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили отрицает, что покинула пост президента. Об этом 9 января сообщил телеканал 1tv. ge.

Инна Кукуджанова/ТАСС Саломе Зурабишвили

Отмечается, что своим заявлением она прокомментировала слова главы американского института Джона Уолтера, который назвал её бывшим президентом.

«Единственная маленькая, но большая поправка, которую я должна внести в ваше выступление, это то, что я не бывший президент. Даже сегодня я единственный легитимный президент Грузии, несмотря на заявления правящей партии о новом президенте», — подчеркнула она.

В тот же день Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила свой новый офис и сообщила, что в нём продолжит выполнять «функции президента».

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря Зурабишвили покинула президентский дворец, так как срок её президентских полномочий истёк. Новым главой государства стал Михаил Кавелашвили, который принял присягу 14 декабря и официально вступил в должность президента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны. Он добавил, что политик последние три года занималась откровенными попытками навредить национальным интересам страны.

8 января Зурабишвили стала стипендиаткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Сообщалось, что она намерена использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения Грузии к новым выборам и демократическому пути развития.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе 9 января заявил, что в парламенте республике будет создана комиссия, которая изучит преступления режима Саакашвили.