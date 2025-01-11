Вашингтон, 11 января, 2025, 22:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки помогут «вырвать Грузию из когтей России». С таким заявлением выступила бывший президент страны Саломе Зурабишвили.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Саломе Зурабишвили

«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России)», — приводит газета «Взгляд» слова бывшего президента Грузии.

По её словам, у Грузии «редко когда было столько друзей в Европе и США».

В настоящий момент Зурабишвили направляется в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зурабишвили попросила не называть её бывшим президентом Грузии. По словам бывшего президента Грузии, она якобы до сих пор является легитимным президентом страны.

29 декабря Зурабишвили покинула президентский дворец, так как срок её президентских полномочий истёк. Новым главой государства стал Михаил Кавелашвили, который принял присягу 14 декабря и официально вступил в должность президента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придётся уйти на пенсию после инаугурации нового лидера страны. Он добавил, что политик последние три года занималась откровенными попытками навредить национальным интересам страны.

8 января Зурабишвили стала стипендиаткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Сообщалось, что она намерена использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения Грузии к новым выборам и демократическому пути развития.