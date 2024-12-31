Тбилиси, 1 января, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Жители Тбилиси, которые представляют оппозицию в Грузии, встречают Новый год на проспекте Руставели. Они накрыли большой общий праздничный стол. Подробности сообщило «РИА Новости».

Флаг Грузии

Проспект Руставели перекрыт, столы расставлены с площади Свободы до гостиницы «Марриот». Горожане, участники акции, приносят с собой еду и напитки, угощают друг друга сладостями. Стол украшен в цвета грузинского флага.

К новогодней акции обещала присоединиться экс-президент Саломе Зурабишвили, её полномочия истекли 29 декабря. Планируется, что политик сделает заявление.

Как сообщало ИА Регнум, Грузия сохраняет курс на евроинтеграцию и будет стремиться к вступлению в Европейский союз. Об этом заявил новый президент республики Михаил Кавелашвили в ходе своего первого публичного выступления 30 декабря.

Кавелашвили избрали президентом 14 декабря. Впервые выборы проводили выборщики. Оппозиционные партии в выборах не участвовали, так как не признают парламентские выборы, прошедшие в октябре. Саломе Зурабишвили встала на сторону оппозиции.