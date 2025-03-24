Тбилиси, 24 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда республики иск, который ранее подала экс-президент страны Саломе Зурабишвили против закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба действующего президента.

Global Look Press/Georgian Parliament/XinHua Президент Грузии Михаил Кавелашвили

«Закон служит максимальному информированию общества о происхождении финансирования организаций, проводящих интересы иностранной силы. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска», — указано в сообщении.

В Грузии в июне 2024 года начал действовать закон о прозрачном финансировании иностранных агентов. Он является смягченной версией американского FARA, касается только организаций, не затрагивает физических лиц и не предусматривает уголовного наказания за нарушение новых правил. Законопроект подвергся резкой критике со стороны США, Евросоюза и либеральной грузинской оппозиции.

Находясь у власти, Зурабишвили пыталась наложить на данный закон вето, однако грузинский парламент сумел его обойти. Позже экс-президент также подала конституционный иск против закона.

6 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти республики решили скопировать действующий в США закон об иноагентах FARA, ужесточив текущие правила. Премьер напомнил, что в Грузии действует мягкая версия данного закона, однако ряд работающих в стране НПО не выполняет даже этих условий.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет, особенно в последние два года, в Грузии указывали на то, что иностранные агенты занимаются организацией беспорядков для совершения госпереворота. Теперь новая администрация США призналась, что НПО, получавшие американское финансирование, играли важную роль в этом процессе при президентстве Джо Байдена.