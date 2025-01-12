Тбилиси, 12 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили как стипендиат американского Института Маккейна будет заниматься продвижением идеи войны республики с Россией на различных конференциях. Об этом 12 января написало итальянское издание AntiDiplomatico.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Золотая звёздно-полосатая пенсия для Зурабишвили <…> позволит <…> распространять на «научных конференциях» то, что евроатлантические крёстные отцы решат протрубить о Грузии, включая оправдания прошлых войн <…> и необходимость той, которую <…> они хотели бы заставить Тбилиси вновь развязать против Москвы», — отмечается в публикации.

По словам автора материала, Евросоюз и НАТО даже не делают попыток скрыть свою причастность к деятельности Зурабишвили против законных властей Грузии. При этом Институт Маккейна прямо говорит, что экс-президент республики в качестве их стипендиата будет стараться привести Грузию к «новым выборам», добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Зурабишвили заявила, что США помогут вырвать Грузию «из когтей России». По её утверждению, у республики «редко когда было столько друзей» в европейских странах и США.

За день до этого Зурабишвили попросила не называть её бывшим президентом Грузии. Она добавила, что продолжает считать себя легитимным президентом республики.

Ранее, 8 января, экс-президент Грузии стала стипендиаткой Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. Отмечалось, что она хочет использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения республики к новым выборам и якобы демократическому пути развития.

В конце декабря 2024 года Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси в связи с истечением её полномочий. Новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили, который принял присягу 14 декабря и официально вступил в должность.