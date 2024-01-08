Материалы с тегом «Каховская ГЭС»
Сальдо рассказал о влиянии колебаний воды в Днепре на боевую ситуацию
Заметного влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения изменения уровня воды в Днепре ниже Каховской гидроэлектростанции после её разрушения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) не оказали. Об этом 8 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Уровень воды в Днепре ниже...
8 января 2024
Сальдо заявил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
В Херсонской области отмечаются необычные природные явления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, после исчезновения Каховского водохранилища экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском...
2 января 2024
Губернатор Херсонской области высказался о судьбе Каховского водохранилища
Каховское водохранилище после подрыва Вооружёнными силами Украины плотины в июле этого года не существует, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в субботу, 30 декабря, в эфире телеканала «Таврия». «Трагическим событием было… разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского...
31 декабря 2023
Сальдо заявил о возможности восстановления Каховской плотины
Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, от неё...
18 декабря 2023
Сальдо рассказал, почему украинские войска разрушили Каховскую ГЭС
Украинские войска имели конкретную цель — уничтожить Каховскую гидроэлектростанцию как транспортный узел, и они атаковали этот объект на протяжении долгого времени. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее...
18 декабря 2023
Сальдо заявил о ликвидации последствий подтопления на Каховской ГЭС
Ликвидация основных последствий подтопления после разрушения военными ВСУ Каховской ГЭС завершена, сообщил 24 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — написал он в Telegram-канале. Он...
24 ноября 2023
Каховскую ГЭС придётся строить заново — Сальдо
Оставшиеся развалины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) невозможно восстановить, объёкт придётся возводить заново, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона напомнил, что сама плотина, машинный зал и шлюз Каховской ГЭС полностью разрушены. Станция как гидроэнергетический...
26 октября 2023
На Запорожской АЭС завершили бурение десяти скважин для подземных вод
Специалисты завершили бурение десяти скважин для подземных вод на Запорожской АЭС, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщил сайт МАГАТЭ. «Запорожская атомная электростанция завершила бурение десяти скважин подземных вод, приближая станцию к принятию...
23 сентября 2023
Глава Роспотребнадзора рассказала о целях подрыва ВСУ Каховской ГЭС
Главная цель подрыва Каховской ГЭС была в формировании угрозы биологической безопасности. Такое заявление сделала 23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости. «Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники...
23 сентября 2023
Лавров объяснил пункт о прекращении атак в декларации саммита G20
Под прекращением атак, упоминаемых в итоговой декларации саммита G20, подразумевались в том числе теракты против «Северных потоков» и Запорожской АЭС, сообщил 10 сентября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД России рассказал, что в геополитическом разделе итогового...
10 сентября 2023
В Росводресурсах оценили возможность восстановления Каховской ГЭС
Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище восстановить технически возможно, но решения будут приниматься только после создания всех необходимых для этого условий. Об этом 2 сентября рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с РИА Новости. Как уточнил Кириллов, плотину ГЭС и...
новость часа
2 сентября 2023
Сальдо анонсировал восстановительные работы на Каховской ГЭС
Восстановление Каховской гидроэлектростанции целесообразно, и проектные работы по её восстановлению уже начались, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Я думаю, что сколько бы ни понадобилось бы средств, это экономически целесообразный проект, и...
31 августа 2023
В Херсонской области все утратившие паспорта при наводнении получили новые
Органы МВД Херсонской области оперативно выдают новые паспорта всем, кто их утратил при наводнении после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, сообщил 26 августа ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт», —...
26 августа 2023
На Херсонщине восстановили электроснабжение после подрыва Каховской ГЭС
В Херсонской области специалисты завершили восстановительные работы в части энергетики во всех муниципальных округах левобережья Днепра, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС. Об этом 26 августа сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. «В зоне ЧС восстановительные...
26 августа 2023
Хуснуллин заявил, что плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить
Плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить, так как она нужна для обеспечения водой Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 25 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил на площадке Московского урбанистического форума. «Надо Каховскую плотину...
25 августа 2023
Сальдо заявил о снятии режима ЧС после разрушения Каховской ГЭС
Режим ЧС федерального уровня, действовавший после теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области, снят. Об этом на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Вчера уже принято решение было, что чрезвычайная ситуация...
24 августа 2023
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС удалось ликвидировать всего за два месяца, доложил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле вечером 24 августа. «Благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств...
новость часа
24 августа 2023
Путин: нужен индивидуальный подход в возвращении людей в зону Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо заявил о необходимости индивидуального подхода в процессе возвращения эвакуированных людей в зону затопления Каховской ГЭС. Глава государства подчеркнул, что нужно смотреть по каждой...
24 августа 2023
Путин провёл рабочую встречу с врио главы Херсонской области Сальдо
В Кремле вечером 24 августа состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Он доложил главе государства об успехах в работах по ликвидации аварийной ситуации после прорыва Каховской плотины, последовавшего...
24 августа 2023
Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о спецоперации. Суд признал Twich виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»)...
24 августа 2023