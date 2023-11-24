Херсон, 24 ноября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Ликвидация основных последствий подтопления после разрушения военными ВСУ Каховской ГЭС завершена, сообщил 24 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время от воды освобождены 22 населённых пункта, произведена санитарная обработка, электроснабжение восстановлено в 16 населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ, вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Последние два тела нашли спустя два месяца после обстрела. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Украины и наглядным примером террористических методов киевского режима. Диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул глава государства.

Ранее Сальдо рассказал о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС. По его словам, сколько бы ни понадобилось средств, это экономически целесообразный проект, и он будет окуплен. Здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности, заявил глава Херсонской области.