Москва, 19 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна и до конца её ещё не определили, сообщила «Газета.Ru».

Алексей Коновалов/ТАСС

«Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура будет восстановлена», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что ранее называли примерную сумму в 11,5 млрд рублей. Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жильё, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества, отметил Кастюкевич.

Помимо прямого ущерба, разрушение Каховской ГЭС принесло и косвенный ущерб. По данным Министерства сельского хозяйства области, из-за отсутствия централизованного полива и малого количества весенних осадков урожая в 2024 году будет меньше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщало ИА Регнум, разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня 2023 года в результате обстрела ВСУ. Вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алешки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал разрушение Каховской ГЭС немыслимым преступлением Киева.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в декабре заявил, что Каховскую плотину можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов.