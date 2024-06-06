Киев, 6 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Украинские власти собираются затребовать с России порядка 2,5 миллиардов долларов за Каховскую ГЭС, которая разрушилась в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

По его словам, ведомство уже предупредило Москву о том, что Украина обратится в арбитражный международный суд и подаст иск, в котором потребует от России возмещение ущерба, исходя из «утерянной выгоды» и стоимости строительства новой станции.

«Мы будем требовать компенсации убытков. Предварительно это около 2,5 миллиарда долларов», — добавил Сирота.

Как передавало ИА Регнум, ровно год назад, в ночь на 6 июня, после ударов ВСУ по Каховской ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алешки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Тему восстановления плотины можно обсудить и решить после победы в спецоперации, и технически это будет несложно. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.