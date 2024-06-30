Херсон, 30 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Вспышка холеры на правом берегу Днепра произошла из-за наводнения после подрыва киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирования там санитарных норм. Об этом 30 июня заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Первоисточником холеры послужили, вероятно, факторы, связанные с наводнением, случившимся после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС», — привёл его слова телеканал RT.

Сальдо отметил, что на левобережье российские власти провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, а на оккупированной Киевом части региона никто ничего не делал в этом направлении.

По словам губернатора, главными факторами вспышки холеры могли стать засорение русла Днепра телами убитых украинских военных, отсутствие санитарного контроля на правобережье, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко рассказал, что власти Украины пытаются скрыть вспышку холеры во временно оккупированном ВСУ Херсоне, маскируя её под тиф. Он уточнил, что там ничего не сообщают населению о заболевании, а скважины с чистой водой на правом берегу Днепра из-за отсутствия электричества не обслуживаются.

21 июня в пророссийском подполье Херсона рассказали о вспышке холеры в городе. По информации подпольщиков, в больницах находилось около 100 человек, в основном военные, от заболевания скончались как минимум 12 человек.

До этого, 15 июня, в пророссийском подполье Херсона сообщали о начале эпидемии брюшного тифа среди бойцов ВСУ во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечалось, что в результате умерли не менее троих украинских военнослужащих.

ВСУ разрушили Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня 2023 года. После ударов вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алешки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57.