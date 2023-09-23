Москва, 23 сентября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Главная цель подрыва Каховской ГЭС была в формировании угрозы биологической безопасности. Такое заявление сделала 23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории», — сказала Попова.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, в регионе находится мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Регулярно берутся и исследуются пробы питьевой воды из скважин и колодцев, морской воды, воды в Северо-Крымском канале. Попова отметила, что патогенных микроорганизмов до сих пор не выявлено.

«Обеспечение водой, обеспечение питанием, обеспечение пунктов временного размещения людей — всё это, конечно, позволило избежать любых осложнений эпидемиологического характера», — пояснила Попова.

В ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились после серии ударов со стороны ВСУ. Хлынувшая бесконтрольно ниже по течению Днепра вода затопила ряд населённых пунктов. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Последние два тела нашли спустя два месяца после обстрела ГЭС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов пояснил, что плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище восстановить технически возможно, но решения будут приниматься только после создания всех необходимых для этого условий.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС признано целесообразным, и уже начались проектные работы.