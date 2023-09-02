Москва, 2 сентября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище восстановить технически возможно, но решения будут приниматься только после создания всех необходимых для этого условий. Об этом 2 сентября рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как уточнил Кириллов, плотину ГЭС и Каховское водохранилище возможно восстановить в тех или иных параметрах: на том же месте или с переносом в другое, с ГЭС или без неё.

«Решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального — как основных источников питания, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма», — пояснил глава Росводресурсов.

Кириллов указал, что все технические решения будут рассмотрены подробнее и реализованы после того, когда «сложатся все необходимые условия».

Глава ведомства напомнил, что правительство России с 2014 года держит на особом контроле вопрос водоснабжения Крыма. Реализованы и реализуются множество мероприятиях и решений, связанных с рационализацией использования воды в секторе ЖКХ с вовлечением подземных источников и снижением потерь в сетях водоснабжения.

Кириллов подчеркнул, что на сегодняшний день Крым обеспечен водными ресурсами как для нужд промышленности, так и для хозяйственно-бытовых целей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, восстановление Каховской ГЭС признано целесообразным уже начались проектные работы.

Сальдо пояснил, что, несмотря на все затраты, проект экономически целесообразен и будет окуплен.

В ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ. Хлынувшая бесконтрольно ниже по течению Днепра вода затопила ряд населённых пунктов. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Последние два тела нашли спустя два месяца после обстрела ГЭС. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.