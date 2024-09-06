Владивосток, 6 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Каховское водохранилище после разрушения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) плотины ГЭС превратилось в болото. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Алексей Коновалов/ТАСС

«От Каховского водохранилища ничего не осталось. Остался Днепр в своих природных берегах, а Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена», — процитировало главу региона «РИА Новости».

По его словам, вся местность под водохранилищем оказалась заилена. Украинские военные иногда пробуют переправляться по ней на левый берег Днепра, но их попытки оказываются тщетными.

Сальдо отметил, что чем скорее будет полностью освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее заработает мелиоративная система.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня 2023 года после ударов ВСУ по Каховской ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алёшки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли 57. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

В июне 2024 года Сальдо отметил, что тему восстановления плотины можно обсудить и решить после победы в спецоперации, и технически это будет несложно.