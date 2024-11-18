Херсон, 18 ноября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной украинскими войсками, может занять несколько лет. Об этом 18 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Разрушенная плотина Каховской ГЭС

«Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены её наземная и надводная составляющие», — уточнил Сальдо в беседе с «РИА Новости».

Глава Херсонской области пояснил, что восстановление Каховской ГЭС позволит поднять экономику региона, обеспечить водой людей, проживающих в северо-западных районах левобережной части Херсонской области, а также возобновить водоснабжение Крыма.

Поскольку Каховская ГЭС находится на линии боевого соприкосновения, то комплексное обследование дамбы провести невозможно. По этой причине невозможно назвать ориентировочные сроки для восстановления ГЭС и необходимые затраты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал глава Херсонской области Сальдо, Каховское водохранилище после разрушения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) плотины ГЭС превратилось в болото. Сальдо отметил, что чем скорее будет полностью освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее заработает мелиоративная система.

В ночь на 6 июня 2023 года после ударов ВСУ по Каховской ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алёшки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли 57. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.