Херсон, 8 января, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Заметного влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения изменения уровня воды в Днепре ниже Каховской гидроэлектростанции после её разрушения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) не оказали. Об это 8 января сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Уровень воды в Днепре ниже разрушенной Каховской ГЭС вернулся к норме», ― уточнил в беседе с ТАСС глава региона.

По его словам, водохранилища выше Каховской ГЭС больше не существует, вместо него образовалось новое русло реки Днепр. Сальдо добавил, что водохранилище наполнится водой после того, как плотину отстроят заново.

На сегодня линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит по Днепру. Правобережье занято ВСУ, левый берег ― российскими силами.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ, вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и наглядным примером террористических методов киевского режима. Диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул российский лидер.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 18 декабря заявил, что Каховскую плотину можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов. Он добавил, что восстановление плотины может пройти быстрее, чем во времена СССР, в том числе за счёт современных технологий.

30 декабря Сальдо заявил, что Каховское водохранилище после подрыва Вооружёнными силами Украины плотины в июле этого года не существует.

Он добавил, что в Херсонской области после разрушения ГЭС отмечаются необычные природные явления ― колебания уровня Азовского моря и изменение его солёности, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее. Сальдо отметил, что учёным предстоит выяснить, связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС.