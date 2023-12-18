Херсон, 18 декабря, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась, от неё можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Сальдо добавил, что восстановление плотины может пройти быстрее, чем во времена СССР, в том числе за счёт современных технологий.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ, вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и наглядным примером террористических методов киевского режима. Диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул российский лидер.