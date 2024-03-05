Материалы с тегом «Хабиб Нурмагомедов»
Нурмагомедов рассказал, как принял решение завершить карьеру
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео и рассказал, как принял решение завершить карьеру, поделился воспоминаниями об отце и едва ли не впервые поведал об особом отношении к матери. Съёмки большого интервью прошли на родине Хабиба в Дагестане. Отправились туда вместе с...
5 марта 2024
Самый дорогой футболист мира Холанд опубликовал фото с Нурмагомедовым
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети совместную фотографию с бывшим российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов. «Приятно встретить легенду в...
24 января 2024
Хабиб Нурмагомедов опроверг сообщения о возобновлении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что информация о его возвращении в спорт не соответствует действительности. «UFC 300 пройдёт без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена...
16 января 2024
Хабиба Нурмагомедова удостоили премии имени премьер-министра ОАЭ
Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова наградили премией премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Creative Sports Award. Об этом 10 января сообщила пресс‑служба награды. Церемония награждения...
10 января 2024
Израильский боец ММА выложил фото снаряда с именем Хабиба Нурмагомедова
Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали 1 октября опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов, на одном из которых написали имя российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ряда других спортсменов из UFC, выступивших в защиту...
2 ноября 2023
Глава Дагестана ответил Нурмагомедову на просьбу об участниках беспорядков
Лица, устроившие погромы и посягнувшие на жизнь полицейских в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы, понесут ответственность за свои действия, сообщил журналистам глава Дагестана Сергей Меликов. Так он оценил призыв бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова...
2 ноября 2023
Нурмагомедов оценил возможность возвращения в октагон
Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил 31 октября, что не изменит своё решение больше не выходить в октагон в качестве бойца, так как для него важны иные приоритеты. «Когда ты лучший в мире, когда достаточно силён, когда есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно...
31 октября 2023
Во Франции сообщили, что Хабиб может возглавить ММА-проект «ПСЖ»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой ММА-проекта французского «Пари Сен-Жермен». Об этом 12 октября сообщает Le Parisien. По информации издания, клуб, имеющий команды в футболе, гандболе и дзюдо, хочет расширить спортивную деятельность и создать...
12 октября 2023