Москва, 15 августа, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выплатил долг в размере 302 млн рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил источник Telegram-канала SHOT.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой. Боец выплатил все 302 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова. СМИ тогда отмечали, что за спортсменом числится долг в размере 297 млн рублей.

23 июля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в отношении Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов на сумму чуть меньше 80 млн рублей. Отмечалось, что выплаты спортсмен задолжал управлению ФНС по Республике Дагестан.