Махачкала, 5 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео и рассказал, как принял решение завершить карьеру, поделился воспоминаниями об отце и едва ли не впервые поведал об особом отношении к матери.

Антон Денисов/РИА Новости Хабиб Нурмагомедов

Съёмки большого интервью прошли на родине Хабиба в Дагестане. Отправились туда вместе с командой VK комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев.

Хабиб рассказал им о ярких моментах карьеры в UFC, впервые откровенно поделился эмоциями о бое с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, рассказал, как пришёл к завершению карьеры.

По словам экс-чемпиона, после разговора с матерью, приняв решение о завершении карьеры, больше вопрос боёв не обсуждался.

«Нет, никогда не возвращались. Как такового, знаешь, сел и переговоры какие-то с мамой — тоже не было. Она выразила свое мнение, позицию, я понял, но я никогда ни с кем вот это не обсуждал, не разговаривал. Я сказал маме, что нужно этот бой мне сделать по-любому, <…> и я завершил. Но об этом никто не знал, кроме меня», — рассказал Нурмагомедов.

По его словам, ни один человек, помимо него самого и мамы, не знали о принятом решении.

«Но я лично знал сам, когда я заходил в октагон, что это мой последний бой. <…> Первый раунд, а я уже скучал, выступая. <…> Я был уверен в себе, что больше я никогда не выйду в октагон. Я шел как на последний бой. На этот бой у меня подготовка была очень плохая, ужасная, точнее, не подготовка, а травмы: я был в больнице семь дней, потом вернулся, потом палец сломал. Тяжелая подготовка была. Но я ни с кем не делился, просто говорил, что я по-любому выйду на этот бой», — отметил он.

В интервью также принял участие брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, который поделился историями из детства и юношества и рассказал, как Хабиб защищал его в школьные годы и уже тогда показывал свой характер бойца. Интервью доступно к просмотру в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте, а также на портале Спорт Mail.ru. Дополнительные вопросы, не вошедшие в интервью, будут опубликованы в тематических сообществах ВКонтакте, посвященных смешанным единоборствам.