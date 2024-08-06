Вашингтон, 6 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп считает своим любимым бойцом смешанного стиля (ММА) бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Хабиб Нурмагомедов

«Я думаю, что это Хабиб. Имею в виду, что у него [в рекорде] 29 или 28 побед и он завершил свою карьеру после того, как его отец скончался», — сказал Трамп на YouTube-канале Nixka в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, россиянин за свою карьеру не проиграл ни одного раунда и был «просто великолепен» во время своей спортивной карьеры.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Трамп рассказал, что пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах президента США в ноябре. Россиянин исполнял функции секунданта на турнире UFC 302, а бывший глава Белого дома находился в зале в качестве зрителя.

Экс-президент США 2 июня также назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом ММА. Трамп встретился с российским спортсменом на турнире UFC 302 в Лас-Вегасе, на котором россиянин появился первый раз за полтора года.