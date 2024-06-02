Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одолев в поединке UFC 302 американца Дастина Порье.

Победа Махачева стала для него 14-й подряд. По этому показателю он превзошел даже своего друга экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова. При этом эксперты оценивали шансы Махачева на победу как 1 к 6.

Zuma\TASS

Порье уже дал понять, что бой с россиянином может стать последним в его 15-летней профессиональной карьере. Порье никогда не считался даже одним из лучших p4p, тем не менее в его активе две победы над Максом Холлоуэем и ещё две над знаменитым ирландцем Конором Макгрегором.

Zuma\TASS

Однако бой завершился досрочно победой Махачева. В начале первого раунда 35 секунд бойцы провели в стойке, Махачев пару раз попал, а затем «ушёл в ноги» Порье. После Махачев взял корпус противника в замок ногами и залез за спину. В таком положении бойцы провели около трёх минут — до сирены. Провести удушающий Махачев так и не смог.

Zuma\TASS

Zuma\TASS

Всего Махачев и Порье продержались друг против друга четыре раунда. Несмотря на серию сильных ударов и успешной защиты Порье, Ислам выстоял, решился на тейкдаун, ставший определяющим. Несмотря на то, что Дастин увернулся, Махачев зацепился за его пятку и свалил снова. Получилось осуществить удушающий Д’Арсе. Порье постучал и Махачев снова стал чемпионом, защитив пояс в третий раз.

Zuma\TASS

Среди запоминающихся лиц на поединке присутствовали Хабиб и экс-президент США Дональд Трамп, которые даже успели познакомиться и пообщаться.

«Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времён», — рассказал потом в соцсетях промоутер.

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В то же время публика тепло приветствовала бывшего американского лидера. С трибун раздавались громогласные оскорбления в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов

После победы Махачев поблагодарил Порье за поединок и назвал соперника настоящим воином и чемпионом.

Zuma\TASS

Zuma\TASS

Президент UFC, комментируя победу Ислама, назвал его одним из лучших, но всё же не первым.

«Ислам является одни из величайших бойцов, но я считаю Джона Джонса первым номером pound-for-pound, пока американец сохраняет свою активность», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Первым номером pound-for-pound считается боец, который на данный момент является лучшим среди всех без учёта весовой категории. На счету Джона Джонса лишь одно поражение в 28 матчах.