Махачев одолел Порье, а Нурмагомедов подружился с Трампом. Главное в UFC
Махачев победил Порье и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одолев в поединке UFC 302 американца Дастина Порье.
Победа Махачева стала для него 14-й подряд. По этому показателю он превзошел даже своего друга экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова. При этом эксперты оценивали шансы Махачева на победу как 1 к 6.
Порье уже дал понять, что бой с россиянином может стать последним в его 15-летней профессиональной карьере. Порье никогда не считался даже одним из лучших p4p, тем не менее в его активе две победы над Максом Холлоуэем и ещё две над знаменитым ирландцем Конором Макгрегором.
Однако бой завершился досрочно победой Махачева. В начале первого раунда 35 секунд бойцы провели в стойке, Махачев пару раз попал, а затем «ушёл в ноги» Порье. После Махачев взял корпус противника в замок ногами и залез за спину. В таком положении бойцы провели около трёх минут — до сирены. Провести удушающий Махачев так и не смог.
Всего Махачев и Порье продержались друг против друга четыре раунда. Несмотря на серию сильных ударов и успешной защиты Порье, Ислам выстоял, решился на тейкдаун, ставший определяющим. Несмотря на то, что Дастин увернулся, Махачев зацепился за его пятку и свалил снова. Получилось осуществить удушающий Д’Арсе. Порье постучал и Махачев снова стал чемпионом, защитив пояс в третий раз.
Среди запоминающихся лиц на поединке присутствовали Хабиб и экс-президент США Дональд Трамп, которые даже успели познакомиться и пообщаться.
«Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времён», — рассказал потом в соцсетях промоутер.
В то же время публика тепло приветствовала бывшего американского лидера. С трибун раздавались громогласные оскорбления в адрес нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
После победы Махачев поблагодарил Порье за поединок и назвал соперника настоящим воином и чемпионом.
Президент UFC, комментируя победу Ислама, назвал его одним из лучших, но всё же не первым.
«Ислам является одни из величайших бойцов, но я считаю Джона Джонса первым номером pound-for-pound, пока американец сохраняет свою активность», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.
Первым номером pound-for-pound считается боец, который на данный момент является лучшим среди всех без учёта весовой категории. На счету Джона Джонса лишь одно поражение в 28 матчах.