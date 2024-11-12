Москва, 12 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба заблокировала счета двух организаций, учредителем которых является экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов. Об этом 12 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Саид Царнаев

Ограничительные меры коснулись фирм «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив».

Отмечается, что причиной могли стать ошибки в официальных бумагах. По информации канала, фонд скрыл данные об учредителях в 2021 году. Управлением музея спортсмен, предположительно, занимался через некоммерческую организацию.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля ФНС арестовала счета Нурмагомедова. Отмечалось, что за спортсменом числится долг в размере 297 млн рублей.

В том же месяце Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в отношении Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов на сумму чуть меньше 80 млн рублей. Выплаты спортсмен задолжал управлению ФНС по Республике Дагестан. В августе спортсмен выплатил долг в размере 302 млн рублей перед ФНС.