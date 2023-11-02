Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Израильский боец смешанного стиля (ММА) Хаим Гозали 1 октября опубликовал в соцсети Х фотографию боевых снарядов, на одном из которых написали имя российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ряда других спортсменов из UFC, выступивших в защиту палестинцев.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Хабиб Нурмагомедов

На боеприпасе также написали имена действующего чемпиона UFC в лёгком весе из России Ислама Махачева, представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада из США.

«Это для вас от Хаима Гозали», — также написано на снаряде.

Гозали 50 лет. За спортивную карьеру он 15 раз победил и шесть раз уступал в поединках. После обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября с нападения боевиков ХАМАС на Израиль, спортсмен стал публиковать фото и видео, как он встречается с израильскими военными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по территории сектора Газа в рамках военной операции против ХАМАС. Минздрав палестинского анклава 2 ноября сообщил, что от обстрелов погибли 8805 человек, пострадали — 22 240. ЦАХАЛ также начала наземную операцию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 2 ноября заявила, что число погибших в секторе Газа растёт с катастрофической скоростью. Она подчеркнула, что последствия этого будут длиться десятилетия, если не получится урегулировать ситуацию.

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя 1 ноября на десятой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по защите Палестины заявил, что Совбез ООН не имеет права одобрить проведение Израилем наземной операции в секторе Газа. Он также подчеркнул, что Россия осуждает убийства израильских мирных граждан в Израиле, но не может не замечать нарушений гуманитарного права, которые совершают военнослужащие ЦАХАЛ.