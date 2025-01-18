Москва, 18 января, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку российско-армянскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Арману Царукяну, который снялся с поединка против действующего чемпиона промоушена в лёгком дивизионе Ислама Махачева. Об этом сообщило 18 января издание «Чемпионат».

Антон Денисов/РИА Новости Хабиб Нурмагомедов

Бой должен был состояться на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января, но Царукян получил травму спины. Махачеву предстоит отстаивать титул в поединке с бразильцем Ренато Мойкано.

«Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод, крепок. Он может вернуться. Он должен пережить эту ситуацию и вернуться», — поддержал Царукяна Нурмагомедов.

Бывший чемпион добавил, что подобное может произойти с каждым. Он напомнил, что в 2017 году тоже не смог принять участие в бое из-за операции. После выхода из больницы, отметил Нурмагомедов, он попросил дать ему «другого лучшего парня», чтобы заслужить титульный бой.

Как сообщало ИА Регнум, Махачев намерен 8 июня встретиться в бою с представителем США Джастином Гэтжи.