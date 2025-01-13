Лос-Анджелес, США, 13 января, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время снятия его с авиарейса в Лос-Анджелес стюардесса изначально вела себя очень грубо, и, несмотря на попытки сохранить своё спокойствие, его высадили из самолёта.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и всё понимаю, она всё равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у неё основание для этого — расовое, национальное или что-то ещё, я не могу точно сказать», — написал Нурмагомедов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

По его словам, после краткого разговора она позвала охранников, которые высадили его из воздушного судна. В Лос-Анджелес Нурмагомедов добрался уже на другом самолёте. Он добавил, что пытался сделать всё возможное для сохранения спокойствия, назвав ситуацию «провокацией».

«Я думаю, людям нужно быть более добрыми», — добавил спортсмен.

Как передавало ИА Регнум, 12 января стало известно, что Нурмагомедова сняли с самолёта до Лос-Анджелеса из-за перепалки со стюардессой. По данным издания EssentiallySports, спортсмен сидел на месте возле аварийного выхода. Во время предполётных инструкций стюардесса уточнила, готов ли он будет помочь пассажирам при возникновении чрезвычайной ситуации. Нурмагомедов не смог прямо ответить на вопрос, после чего его попросили пересесть. Однако мужчина отказался покидать своё место.

Стюардесса, по утверждению очевидцев, постаралась объяснить, что не готовый оказать помощь человек не может сидеть у аварийного выхода. Она сразу уточнила, что несогласного пассажира могут вывести из самолёта. В ответ боец назвал подобные действия несправедливыми и продолжил спор. Однако бортпроводница вызвала супервайзера аэропорта, после прихода которого спортсмен и сопровождавшие его люди покинули воздушное судно.